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РФ продлит запрет на экспорт риса-сырца до конца 2025 года

Соответствующую инициативу Минсельхоза поддержала таможенная подкомиссия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ продлит запрет на экспорт нешелушеного риса (риса-сырца) на период с 1 июля до конца 2025 года.

Как сообщает секретариат вице-премьера Александра Новака, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала соответствующую инициативу Минсельхоза.

Исключение сделано для риса для посева.

На этот же период принято решение о введении тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы в объеме 50 тыс. тонн. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную - 50%. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, одновременно запущена проработка вопроса о сохранении возможности экспорта переработанного риса в 2026 году и в последующих периодах. Предполагается, что экспорт будет возможен при урожае риса более 1,1 млн тонн. Решение по этому вопросу планируется принять в рамках подкомиссии в третьем квартале текущего года.

"Возможность открытия экспорта позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в РФ", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в России), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тыс. тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем продлевался каждые полгода. В настоящее время он действует по 30 июня 2025 года.

Как подчеркивается в пресс-релизе Минэкономразвития, эта мера была направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка и позволила сохранить стабильность цен, не допустить дефицита этой продукции.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в РФ составил рекордные 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее.

Минсельхоз ожидает запуск Федоровского гидроузла после реконструкции к 2027 году.

Александр Новак Минсельхоз РФ Минэкономразвития РФ
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