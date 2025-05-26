РФ сможет возобновить экспорт риса при достижении урожая в 2 млн т в год

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия сможет возобновить экспорт риса при достижении показателя сбора в 2 млн тонн в год, заявил директор департамента растениеводства механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая на Кавказском инвестиционном форуме в понедельник.

"Восстановление рисовых чеков - это наша стратегическая задача. Хорошие перспективы по экспорту. Мы понимаем, что как только у нас валовой сбор достигнет 2 млн тонн, а нам до этих рубежей осталось не так далеко, будет открыт экспорт риса", - сказал Некрасов.

Он подчеркнул, что рис в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - перспективная культура, она может стать базовой в орошаемых севооборотах.

Согласно представленной им презентации, к 2030 году регионы СКФО будут выращивать ежегодно 323,9 тыс. тонн риса. По итогам прошлого года объем производства составил 172,9 тыс. тонн.

Как сообщалось, РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тыс. тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем продлевался каждые полгода. В настоящее время он действует по 30 июня 2025 года.

Как подчеркивалось в пресс-релизе Минэкономразвития, эта мера была направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка и позволила сохранить стабильность цен, не допустить дефицита этой продукции.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в РФ составил рекордные 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее.

Минсельхоз ожидает запуск Федоровского гидроузла после реконструкции к 2027 году.