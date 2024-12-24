Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство продлило запрет на экспорт риса-сырца и рисовой крупы еще на полгода - до 30 июня 2025 года и отменило ограничения на отгрузки семян риса. Как сообщает сайт правительства, подписано соответствующее постановление.

Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией.

Запрет не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. Рис и рисовую крупу можно также отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала из-под действия временного запрета исключен рис для посева, говорится в сообщении.

Предложение о продлении запрета на экспорт риса и рисовой крупы внес Минсельхоз. В пояснительной записке ведомство сообщало, что производство риса-сырца в России составляет ежегодно порядка 1 млн тонн. Прогноз на 2024 год - 1 158,4 тысячи тонн. В 2023 году урожай составил 1 066 тысячи тонн, 2022 году - 920,1 тысячи тонн, 2021 году - 1 076,4 тысячи тонн, 2020 году - 1 141,8 тысячитонн, 2019 году - 1 098,7 тысячи тонн. Производство рисовой крупы в 2024 году, по оценке Минсельхоза, составит 579,2 тысячи тонн. В 2023 году было изготовлено 625,9 тысячи тонн, в 2022 году - 551,6 тысячи тонн, в 2021 году - 515,5 тысячи тонн, в 2020 году - 439,1 тысячи тонн, в 2019 году - 385,6 тысячи тонн.

"Принимаемые меры позволяют не допустить возникновения дефицита на внутреннем рынке и обеспечивают стабильность ценовой ситуации. Тем не менее, профицита, доступного для направления на экспорт, по мнению Минсельхоза, в настоящий момент не наблюдается, что подтверждается стабильной динамикой запасов и цен", - говорилось в документе.

По оценке Минсельхоза, ситуация с семенами риса для посева в настоящий момент стабильная и не требует дополнительного регулирования. С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках посевного материала ведомство сочло возможным исключить семена риса из-под действия запрета.

Россия запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в стране), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тысячи тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем был продлен с 1 января по 30 июня 2023 года, с 1 июля по 31 декабря 2023 года, с 1 января по 30 июня 2024 года, с 1 июля по 31 декабря 2024 года.