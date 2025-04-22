Годовая выручка "Биннофарм Групп" увеличилась на 13% - до 36,7 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Выручка фармхолдинга "Биннофарм Групп" (входит в портфель активов ПАО АФК "Система") в 2024 году увеличилась на 12,9% - до 36,7 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA составила 9,6 млрд рублей по сравнению с 9,5 млрд рублей за 2023 год.

Чистый долг на конец 2024 года составил 19,8 млрд рублей против 12,7 млрд рублей годом ранее. Соотношение чистый долг/EBITDA составляет 2,1x.

По словам CFO "Биннофарм Групп" Хафиза Гафурова, целью фармхолдинга на 2025 год является "снижение кредитной нагрузки, эффективное использование ресурсов, завершение масштабных инвестиционных проектов и дальнейшая экспансия на международные рынки".

"Биннофарм Групп" объединяет производственные площадки ПАО "Синтез" (Курган), АО "Алиум" (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (Зеленоград), АО "Биоком" (Ставрополь) и современный R&D-центр (Красногорск). У компании имеется 7 иностранных офисов-представительств и 490 регистрационных удостоверений на препараты.