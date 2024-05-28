"Биннофарм" вложит в развитие R&D-центра в Подмосковье 16 млрд рублей до 2028 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Биннофарм Групп" намерена вложить в развитие своего R&D-центра в Подмосковье 16 млрд рублей за период до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По ее информации, компания во вторник представила проект развития центра губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В 2023 году в селе Ангелово компания открыла центр фармацевтической разработки. Сейчас здесь работают порядка 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов. В центре расположены лаборатории фармацевтических анализа и технологии. Здесь разрабатывают новые фармпрепараты и совершенствуют уже существующие. В основном это антикоагулянты, лекарства для лечения диабета и онкологии, которые поступают в государственные больницы и госпитали.

Ожидается, что к 2030 году в центре будут трудиться более 400 квалифицированных специалистов.

Помимо фармразработки, инвестпроект компании по созданию R&D-центра предполагает еще несколько этапов реализации. Так, в 2025 году здесь появится учебно-научный центр, создаваемый совместно с МФТИ, а также центр разработки биотехнологических препаратов. Кроме того, в планах развитие жилищной инфраструктуры для сотрудников компании и строительство специализированной школы при учебном центре.

"Биннофарм Групп" объединяет такие производственные площадки, как ПАО "Синтез" (Курган), АО "Алиум" (пос. Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки в Подмосковье: Зеленоград и Красногорск), АО "Биоком" (Ставрополь). В 2023 году совокупный выпуск лекарственных препаратов ими составил 371 млн упаковок.