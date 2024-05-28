Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

"Биннофарм" вложит в развитие R&D-центра в Подмосковье 16 млрд рублей до 2028 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Биннофарм Групп" намерена вложить в развитие своего R&D-центра в Подмосковье 16 млрд рублей за период до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По ее информации, компания во вторник представила проект развития центра губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В 2023 году в селе Ангелово компания открыла центр фармацевтической разработки. Сейчас здесь работают порядка 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов. В центре расположены лаборатории фармацевтических анализа и технологии. Здесь разрабатывают новые фармпрепараты и совершенствуют уже существующие. В основном это антикоагулянты, лекарства для лечения диабета и онкологии, которые поступают в государственные больницы и госпитали.

Ожидается, что к 2030 году в центре будут трудиться более 400 квалифицированных специалистов.

Помимо фармразработки, инвестпроект компании по созданию R&D-центра предполагает еще несколько этапов реализации. Так, в 2025 году здесь появится учебно-научный центр, создаваемый совместно с МФТИ, а также центр разработки биотехнологических препаратов. Кроме того, в планах развитие жилищной инфраструктуры для сотрудников компании и строительство специализированной школы при учебном центре.

"Биннофарм Групп" объединяет такие производственные площадки, как ПАО "Синтез" (Курган), АО "Алиум" (пос. Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки в Подмосковье: Зеленоград и Красногорск), АО "Биоком" (Ставрополь). В 2023 году совокупный выпуск лекарственных препаратов ими составил 371 млн упаковок.

Биннофарм Групп Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного с февраля 2023 года падения по индексу МосБиржи

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });