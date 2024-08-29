"Биннофарм Групп" нарастила полугодовую выручку на 10%, до 15,3 млрд рублей

Холдинг получил чистый убыток в 974 млн рублей против прибыли в 583 млн рублей годом ранее

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ООО "Биннофарм Групп", фармацевтический холдинг из портфеля активов ПАО АФК "Система", в I полугодие 2024 года получило выручку в 15,3 млрд рублей, что на 9,8% больше, чем годом ранее, сказано в отчете компании.

Рост выручки компания объяснила ростом розничного сегмента на 15% год к году, а также увеличением оборота в экспортном сегменте на 21%. При этом сегмент госзакупок показал снижение на 23% на фоне ожидаемого сокращения объемов потребления на адресных рынках.

OIBDA "Биннофарм Групп" сократилась на 24% - до 3,1 млрд рублей - за счет крупных инвестиций в маркетинг по продвижению препаратов, повышения курса валют и давления на целевой уровень товарного запаса в цепочке поставок из-за высокого уровня ключевой ставки, объяснили в компании.

Холдинг получил чистый убыток за период в 974 млн рублей против прибыли в 583 млн рублей за I полугодие 2023 года.

"Биннофарм Групп" сообщила, что продолжает инвестировать в модернизацию и развитие своих пяти производств, а также готовится к запуску участка по производству препаратов на основе моноклональных антител и линии по производству высокоактивных препаратов.

"Биннофарм Групп" объединяет такие производственные площадки, как ПАО "Синтез" (Курган), АО "Алиум" (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (Зеленоград и Красногорск), АО "Биоком" (Ставрополь).

В полугодовом отчете "Биннофарм Групп" также говорится, что фармхолдинг находится "на финальной стадии согласования долгосрочного финансирования от одного из системно-значимых банков России, что позволит улучшить оборотный капитал группы".

Кроме того, совет директоров ООО "Биннофарм Групп" 5 августа принял решение о выплате дивидендов в 3,05 млрд рублей.

6 августа ООО "Биннофарм Групп" сообщала, что его единственный владелец принял решение о выплате дивидендов за II квартал 2024 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (размер дивидендов на тот момент не раскрывался).

Материнской компанией ООО "Биннофарм Групп" является МКПАО "Ристанго холдинг лимитед", которое контролируется "Системой".