АФК "Система" консолидировала 100% ГК "Ниармедик", выкупив долю Сбера

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" выкупило долю Сбербанка в капитале фармпроизводителя ГК "Ниармедик", доведя долю в активе до 100%.

В отчетности АФК за 2024 год говорится, что в ноябре группа увеличила с 50% до 100% долю в фармацевтической компании (название не указано) и получила контроль над компанией, которую ранее учитывала как инвестицию в совместное предприятие.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК, речь идет о ГК "Ниармедик".

"АФК "Система" осенью 2024 года консолидировала 100% долей в ГК "Ниармедик", став владельцем доли Сбера, что соответствует условиям акционерного соглашения, заключенного осенью 2021 года. ГК "Ниармедик" обладает потенциалом развития, а компетенции АФК "Система" в фармацевтике, медицине и биотехнологиях существенно повысят ее акционерную стоимость", - сообщили в корпорации.

Сделка по приобретению ГК "Ниармедик" состоялась в сентябре 2021 года. "Система" и Сбер приобрели фармактив за 1 рубль, при этом чистый долг ГК на тот момент составлял 5,9 млрд рублей.

В отчетности АФК "Система" говорится, что корпорация и ее финансовый партнер предоставили акционерное финансирование в равных долях на 1,2 млрд рублей для погашения части долга. При этом партнеры заключили соглашение, по условиям которого через 3,5 года после сделки АФК получает право на выкуп доли Сбера "с одновременным переходом к корпорации прав требования финансового партнера по кредиту", предоставленному ГК "Ниармедик" в размере до 2,8 млрд рублей.

В 2021 году сообщалось, что "Система" и Сбер приобрели кипрскую Nearmedic International Limited через СП - АО "Новый инвестиционный холдинг" - в котором АФК владело 50%+1 акция, а Сбер - 50%-1 акция.

Сейчас АО владеет юрлицами ООО "Ниармедик Фарма", ООО "Ниармедик Доктор Рядом", ООО "Ниармедик Плюс". Управляющими компаниями всех трех юрлиц является фармхолдинг из портфеля АФК "Система" - "Биннофарм Групп". Гендиректором "Нового инвестиционного холдинга" является руководитель "Биннофарм Групп" Рустем Муратов.

"Ниармедик" основана в 1989 году группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Компания производит лекарственные средства и тест-системы, оказывает медицинские и лабораторные услуги и др. В частности, компания производит противовирусный препарат "Кагоцел".