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Российский преемник "дочки" Halliburton нацелился на рынки Казахстана и Узбекистана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания "БурСервис" готовится расширить свое международное присутствие и в краткосрочной перспективе выйти на рынки Казахстана и Узбекистана, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров компании Роман Жданов.

"В данный момент из зарубежных стран мы представлены только в Белоруссии, а также оказываем удаленные консалтинговые услуги заказчикам из стран Средней Азии. Этот рынок нам интересен, и в ближайшей перспективе мы планируем туда выйти: в Казахстан, Узбекистан", - сказал Жданов.

Он подчеркнул, что если экспансия окажется успешной, то "БурСервис" изучит возможность выхода на рынки дальнего зарубежья, в частности, Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом компания планирует масштабировать свою долю на отечественном рынке, прежде всего, в сегменте высокотехнологичного бурения, которую сейчас оценивает в 12-15%.

"Учитывая те планы по локализации, импортозамещению, которые у нас есть, мы предполагаем, что в ближайшие годы этот процент должен существенно вырасти", - подчеркнул глава СД.

"БурСервис" - компания, получившая российские активы американской Halliburton. Она пециализируется на оказании услуг в области бурения и разработки нефтегазовых месторождений. Сейчас компания объединяет производственные базы в восьми регионах России.

Halliburton Казахстан Узбекистан Белоруссия БурСервис Роман Жданов
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