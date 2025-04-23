Sumitomo Rubber с 1 мая поднимет цены на шины в США и Канаде на 10-25%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Японский производитель шин Sumitomo Rubber Industries Ltd. с 1 мая поднимет цены в США и Канаде в ответ на импортные пошлины, вводимые Вашингтоном.

Шины для легковых автомобилей и небольших грузовиков подорожают на 25%, для грузовиков, автобусов и двухколесных транспортных средств - на 10%, сообщил Bloomberg представитель компании. Дальнейшее повышение возможно в зависимости от ситуации с пошлинами.

По словам представителя Sumitomo Rubber, компания в последний раз существенно повышала цены в Северной Америке в октябре 2021 года.

Sumitomo Rubber всегда рассматривает возможность расширения производства в США, хотя на данный момент никакого решения не принято. "Если это и произойдет, то очень нескоро, около 2030 года", - отметили в компании.

Sumitomo Rubber является поставщиком японской Toyota Motor Corp. и китайской BYD Co. Компания производит шины для продажи на американском рынке в основном в Таиланде и частично в Японии.

Сбор в размере 25% на ввозимые в США иностранные автомобили вступил в силу 3 апреля, а 3 мая аналогичные пошлины будут применяться и к автозапчастям.