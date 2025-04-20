Премьер Японии считает, что торговлю и безопасность надо обсуждать с США по отдельности

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Японии Сигэру Исиба в воскресенье заявил, что торговые переговоры с США не должны включать в себя обсуждение вопросов безопасности.

"Я не думаю, что было бы целесообразно обсуждать вместе и безопасность, и торговлю. Нам следует говорить о вопросах обеспечения безопасности, не связывая их с тарифами", - приводит агентство Kyodo его слова.

Исиба также пообещал изучить вопросы регулирования автомобильной отрасли Японии, чтобы способствовать переговорам с США. Однако, отмечает Kyodo, он не упомянул такие темы как курс обмена валют и вложения Японии в американские гособлигации.

Премьер вновь заявил, что посетит США в подходящее время.

Агентство напоминает, что ранее американский президент Дональд Трамп призывал снизить бремя США в обеспечении обороны Японии.

Размер новых пошлин со стороны США составил для Японии - 24%. Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Вместе с тем агентство Bloomberg сообщало, что первый раунд переговоров между США и Японией относительно возможного снижения американских импортных тарифов завершился без подписания соглашения. Исиба при этом отмечал, что переговоры о тарифах с Вашингтоном будут непростыми.

По данным источников Kyodo, японское правительство пытается организовать в четверг в Вашингтоне встречу министра финансов Японии Кацунобу Като и главы Минфина США Скотта Бессента.