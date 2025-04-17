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Первый раунд переговоров США и Японии по пошлинам не дал конкретных результатов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Первый раунд переговоров между США и Японией, касавшихся возможного снижения американских импортных тарифов, завершился без подписания соглашения, сообщило агентство Bloomberg.

"Переговоры не привели к немедленному прекращению действия тарифов, но ведется подготовка ко второму раунду переговоров, который состоится позднее в этом месяце", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление переговорщика с японской стороны министра по восстановлению экономики Рёсэй Акадзавы.

Агентство "Киодо" сообщает, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в четверг, что двусторонние переговоры о тарифах с Вашингтоном будут непростыми.

"Хотя предстоящие переговоры будут непростыми, президент Трамп сказал, что он уделяет приоритетное внимание переговорам с Японией. Хорошо, что последняя встреча заложила основу для следующего раунда", - сказал Исиба журналистам после того, как его проинформировали об итогах первого раунда.

Он также заявил: "С учетом прогресса на министерском уровне, я хочу посетить Соединенные Штаты, чтобы встретиться с президентом Трампом в наиболее подходящее время".

Трамп, в свою очередь, сообщил о прогрессе на переговорах. "Для меня большая честь только что встретиться с японской делегацией по вопросам торговли. Большой прогресс", - написал он в соцсети Truth Social.

Как сообщил NBC, ранее президент информировал, что японские официальные лица приедут в Белый дом, "чтобы обсудить тарифы, стоимость военной поддержки и честность торговли".

Трамп, по данным телеканала, присутствовал на встрече с японцами американских министров финансов Скотта Бессента и торговли Говарда Латника.

США Япония пошлины переговоры
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