Трамп заявил о прогрессе на переговорах с Японией по тарифам

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах по тарифам с прибывшей в Вашингтон японской делегацией, которую возглавляет министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава.

"Для меня большая честь только что встретиться с японской делегацией по вопросам торговли. Большой прогресс", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщил NBC, ранее президент сообщил, что японские официальные лица приедут в Белый дом, "чтобы обсудить тарифы, стоимость военной поддержки и честность торговли".

Трамп, по данным телеканала, присутствовал на встрече с японцами министров финансов Скотта Бессента и торговли Говарда Латника.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация планирует использовать переговоры о тарифах для давления на торговых партнеров США, добиваясь от них ограничений в отношении Китая.

"Идея состоит в том, чтобы добиться от торговых партнеров США обязательств по изоляции экономики Китая в обмен на снижение торговых и тарифных барьеров, введенных Белым домом", - писала газета.

Издание пояснило, что американские представители на переговорах с более чем 70 странами хотят добиться от них запрета на поставки Китаем своих товаров через них, а также на размещение китайских компаний на их территориях с целью уклонения от американских тарифов.

Она отметила, что автором идеи стал министр финансов Скотт Бессент. Он называет приоритетными партнерами для заключения таких соглашений Великобританию, Австралию, Южную Корею, Индию и Японию.

Эти меры призваны "подорвать и без того шаткую экономику Китая" и уменьшить количество рычагов воздействия председателя КНР Си Цзиньпина на президента США Дональда Трампа на потенциальных переговорах, считает газета.