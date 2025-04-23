Минфин и ЦБ РФ запустят криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минфин и Банк России запустят криптобиржу для особо квалифицированных инвесторов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина.

"Совместно с Центральным банком запустим криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов. Произойдет легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте. Естественно, не внутри страны нашей, в те операции, которые сегодня пройдены в рамках экспериментального правового режима", - сказал Силуанов.

Закон, который позволил ЦБ начать эксперимент по расчетам участников ВЭД в криптовалюте, вступил в силу 1 сентября прошлого года.

Банк России 11 марта сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

"Параметры того, какими будут эти особо квалифицированные инвесторы, я на сегодняшний день не могу точно сказать", - заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев во время Blockchain форума.

"Мы на самом деле эти вопросы обсуждаем еще. И ожидаем также бурного обсуждения с депутатским корпусом, потому что уважаемые коллеги это уже обозначали, что им также интересно и важно принять участие в этом процессе", - добавил он.

Банк России в своем письме в правительство также предложил вне экспериментального режима разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости. При этом ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.

В марте замминистра финансов Иван Чебесков сообщал, что организатором торгов криптовалютой в рамках ЭПР может быть существующая биржевая инфраструктура. При этом рассматривается вариант допуска новых игроков, новых торговых площадок, но в рамках определенных лицензий. Сам эксперимент планируется запустить не ранее, чем через полгода, сообщал Чебесков.

Сейчас в России граждане имеют право покупать криптовалюту и владеть ею, но использовать её для расчетов внутри страны запрещено. Из-за отсутствия российской централизованной биржи цифровая валюта может приобретаться только на иностранных обменных площадках.