Рубль утром стабилен в паре с юанем перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань почти не меняется на Московской бирже утром в пятницу, рубль стабилен перед решением Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3595 руб. (+0,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,84 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, в целом останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

Аналитик ожидает попыток национальной валюты продолжить волну восстановления в пятницу. В отсутствие негативных новостных поводов, отмечает Зварич, рубль попробует воспользоваться поддержкой со стороны повышенного предложения иностранной валюты от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат.

Плюс к этому, указывает эксперт ПСБ, способствовать покупкам в рубле могут результаты заседания ЦБ РФ, по итогам которого, на его взгляд, ставка будет сохранена на уровне 21%, как и умеренно жесткий сигнал.

Также, обращает внимание Зварич, инвесторы обратят внимание на пересмотр регулятором среднесрочных прогнозов, что может оказать дополнительное влияние на российские активы, включая рубль.

"Учитывая это, ожидаем, что в ходе сессии пара "юань-рубль" предпримет попытку отступления в нижнюю половину диапазона 11-11,5 рубля. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для китайской валюты на горизонте ближайших сессий, однако во второй половине следующей недели юань может попытаться перейти к росту и выйти вверх из него", - пишет эксперт банка в обзоре.

Ключевая ставка

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 21%. При этом большинство экспертов надеются на смягчение регулятором риторики.

Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Позднее ЦБ не раз подтверждал этот сигнал. К снижению ставки Банк России будет подходить аккуратно, учитывая опыт прошлого года, когда инфляция после некоторого замедления в начале года вновь начала ускоряться, заявила в начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перейти к смягчению ДКП Банк России может при устойчивом замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий, подчеркивало руководство ЦБ.

Годовая инфляция в РФ на 21 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после тех же 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, ценовые ожидания предприятий РФ продолжили снижение (третий месяц подряд).

Украинское урегулирование

Россия будет готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но для этого нужно завершить работу над некоторыми вопросами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США упоминал сделку, и мы готовы к тому, чтобы ее согласовать. Однако еще есть конкретные аспекты, по которым требуется завершить работу", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Именно этим мы сейчас и занимаемся", - добавил Лавров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ближайшие дни важными для решения украинского кризиса. Ранее в этот день президент заявил, что верит, что обе стороны конфликта хотят мира, и считает необходимым усадить их за стол переговоров.

Он добавил, что у него есть свой дедлайн в посредничестве в этом вопросе, и предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, "мы начнем вести себя совершенно по-другому".

Трамп также заявил, что пока не намерен рассуждать о возможности дополнительных санкций против России. "Я бы ответил на этот вопрос через неделю", - сказал Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, рассматривает ли он возможность введения новых санкций. "Мы оказываем очень много давления на Россию", - добавил он.

Говоря о том, на какие уступки была бы готова пойти Россия для решения украинского кризиса, Трамп ответил: "Закончить войну, отказаться от того, чтобы захватить всю страну. Это большие уступки".

Кроме того, Трамп заявил, что оказывает сильное давление на Россию для решения украинского кризиса, однако не обо всем этом давлении говорят публично.

По его словам, об этом знают в России и люди, близкие к ситуации. Президент США отметил, что его администрация оказывает давление и на Украину. "Мы оказываем сильное давление и на тех, и на других", - сказал он.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в ходе пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $66,92 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,64%, до $63,18 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла 1,3%, WTI - более 1%. Снижению цен способствовали, в частности, сообщения СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.