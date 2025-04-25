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В ЦБ не ждут серьезной просадки выдач льготной ипотеки при отмене банками комиссий

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Отмена комиссий при выдаче льготной ипотеки вопреки опасениям банков не приведет к существенной просадке выдач, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем, что если просадка и будет, то будет очень краткосрочной. Почему? Первое. В льготных программах участвует широкий круг банков, и не все из них вводили комиссии. Те, кто не вводил комиссии, кстати, доказывают, что и без комиссии льготная ипотека остается интересной для банка. Кроме того, Минфин увеличил компенсацию для банков. Они получают сейчас 24% или 24,5% в зависимости от категории жилья вместо прежних 23%. При этом надо учитывать, что и ставки по депозитам снизились до 20%, где-то на 1-1,5 процентного пункта, и банки могут зарабатывать на льготной ипотеке", - заявила она на пресс-конференции.

Конкуренция, по ее словам, будет способствовать тому, что доля банков, ограничивающих выдачи, будет снижаться, а доля кредитных организаций, которые и сейчас работают без комиссии, расти.

"Еще одна причина того, что банки заинтересованы выдавать ипотеку, от этого в конечном счете зависит возвратность кредитов, которые они выдали застройщикам. Иначе им придется создавать резервы по таким кредитам", - добавил глава ЦБ.

Банк России в пятницу сохранил прогноз по росту ипотечного кредитования на 2025 год на уровне 3-8%.

Набиуллина напомнила, что ЦБ настаивает на отмене комиссии со стороны банков.

"В конечном счете эти комиссии приводят к удорожанию жилья, что противоречит, по сути, самой логике льготных программ, призванных повысить доступность жилья. То есть на наш взгляд это просто противоречит цели, ради которой льготные программы вводятся", - подчеркнула она.

Банк России Минфин Эльвира Набиуллина
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