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ЦБ обсуждает изменения в ипотечный стандарт для борьбы с комиссиями по льготным кредитам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций внесение изменений в ипотечный стандарт, чтобы снизить распространение схем с взиманием комиссий при выдаче льготной ипотеки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Тема платежей не регулируется в ипотечном стандарте, это действительно так. И чтобы снизить распространение схем с такого типа комиссиями, мы прорабатываем с комитетом по стандартам возможные дополнительные ограничения", - сказала Набиуллина.

"Сейчас правила льготных ипотечных программ не запрещают взимание комиссий, и мы планируем обсудить с Минфином правило, по которому льготная ипотека должна распространяться только на стандартные кредиты, в том числе кредиты, которые не подразумевают такие комиссии", - отметила глава Банка России.

Банки РФ с 1 января выдают ипотеку по специальному стандарту, призванному убрать с рынка высокорисковые схемы кредитования и повысить информированность заемщика об условиях ссуды.

Стандарт запрещает банку получать от продавца (застройщика) или иных подконтрольных ему лиц плату за снижение ставки, если при этом увеличивается цена недвижимости. С 1 июля 2025 года такое вознаграждение запретят принимать и от заемщика. До этой даты будут действовать следующие правила: плата за снижение ставки вносится только за счет средств заемщика, до заключения соглашения о снижении ставки заемщику предоставляется расчет полной стоимости кредита для обычной и пониженной ставки, при досрочном погашении банк компенсирует заемщику переплату вознаграждения за неиспользованный период.

"По нашим оценкам, на такие схемы сейчас приходится где-то 5-8% выдач на первичном рынке. Поэтому, говоря о ваших опасениях, если эти схемы уйдут, а мы надеемся, что они уйдут, это не будет означать существенного падения ипотечного спроса. Сейчас на первичке 90% ипотеки выдается в рамках госпрограмм, по которым ставка и так низкая. Но мы понимаем, что застройщики, банки могут стимулировать продажи, прибегая к разного рода схемам, мы против того, чтобы легализовывать эти схемы или отодвигать внедрение ипотечного стандарта", - заявила Набиуллина.

ЦБ принципиально против того, чтобы поддерживать ипотечный спрос на жилье за счет снижения защиты прав и ущемления интересов заемщиков, подчеркнула она.

Меры воздействия за несоблюдение требований к ипотечному продукту прописаны в другом стандарте - надзора за работой кредитных организаций, который заработает с 1 апреля 2025 года. Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов. Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в ЦБ для публикации на сайте регулятора. Такая мера будет применяться в том случае, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.

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