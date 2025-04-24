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PepsiCo сократила квартальную выручку на 1,8%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, сократила чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль оказалась чуть хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания аналитиков.

За квартал, который завершился 22 марта, выручка компании составила $17,92 млрд против $18,25 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку компании на уровне $17,8 млрд.

Чистая прибыль PepsiCo составила $1,83 млрд, или $1,33 на акцию, по сравнению с $2,04 млрд, или $1,48 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов понизилась до $1,48 на акцию с $1,61 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял $1,49 на акцию.

В органическом выражении выручка PepsiCo выросла на 1,2%.

В Северной Америке выручка подразделения, занимающегося производством продуктов питания, в минувшем финквартале сократилась на 1%, выручка подразделения по выпуску напитков не изменилась.

Доход подразделения, занимающегося международными франшизами на напитки, вырос на 3%, в регионе EMEA показатель понизился на 2%, в азиатско-тихоокеанском подразделении - также на 2%, тогда как выручка от операций в Латинской Америке рухнула на 12%.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому органический рост ее продаж в текущем фингоду составит 1-3%. В то же время прогноз для показателя скорректированной прибыли в расчете на акцию был ухудшен - теперь ожидается, что он будет примерно на уровне прошлого года, тогда как ранее ожидался его рост на 4-6%.

PepsiCo Латинская Америка Северная Америка EMEA США
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