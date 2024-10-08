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PepsiCo сократила чистую прибыль в III финквартале на 5,2%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, зафиксировала умеренное снижение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2024 финансового года.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 7 сентября, составила $2,93 млрд по сравнению с $3,09 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $2,13 против $2,24 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,31 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,29 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo сократилась на 0,6%, до $23,32 млрд с $23,45 млрд годом ранее, тогда как средний прогноз экспертов предусматривал рост показателя до $23,86 млрд.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, не изменилась в минувшем финквартале, подразделения по выпуску напитков - увеличилась на 1%, сегмента Quaker Foods - упала на 18%.

Доход от операций в Латинской Америке повысился на 4%, в Европе - также на 4%. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае не изменилась в годовом выражении, как и в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию.

PepsiCo ухудшила прогноз органического роста выручки на 2024 фингод до 1-3% с ожидавшихся ранее 4%. Компания подтвердила прогноз роста прибыли на акцию без учета валютных колебаний на уровне около 8%.

В текущем году PepsiCo планирует вернуть акционерам около $8,2 млрд, включая $7,2 млрд в виде дивидендов и $1 млрд за счет выкупа акций.

Акции PepsiCo дешевеют на 1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на 1,6%, до $229,7 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 19,4%.

PepsiCo
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