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Цены на нефть перешли к резкому снижению, Brent у $66,1 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к резкому снижению вечером в среду на слухах о стремлении некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:54 по московскому времени снизилась на $1,34 (1,99%), до $66,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,14 (1,79%), до $62,53 за баррель.

Несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

Падение цен на нефть, спровоцированное этой новостью, несколько сократилось после выхода еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов.

Как следует из доклада, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в Штатах увеличились на 244 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 86 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тыс. баррелей.

Падение котировок также ограничивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что он планирует снизить пошлины на импорт китайских товаров и добиться торгового соглашения с Пекином.

Brent WTI США ОПЕК+
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