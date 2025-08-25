Поиск

Keurig Dr Pepper может купить JDE Peet's за $18 млрд

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper близок к приобретению европейского производителя кофе JDE Peet's за $18 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сделка может быть официально объявлена уже в понедельник.

JDE Peet's торгуется в Амстердаме, капитализация компании на закрытие торгов в пятницу составляла примерно $15 млрд. Она производит кофе под марками Douwe Egberts и Kenco, а также владеет сетью кофеен Peet's Coffee.

Как говорят источники издания, после завершения сделки Keurig Dr Pepper может разделиться на две компании - одна будет заниматься кофейным бизнесом, другая - безалкогольными напитками.

Keurig Dr Pepper имеет капитализацию в $47 млрд. Компания появилась в 2018 году в результате слияния Keurig Green Mountain, производившей кофе и кофемашины, и Dr Pepper Snapple, выпускавшей газировку.

Группа компаний JAB Holding Co., стоявшая за слиянием, по-прежнему владеет крупным миноритарным пакетом акций Keurig Dr Pepper, а также является контролирующим акционером JDE Peet's.

