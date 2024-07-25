Производитель Dr Pepper во II квартале увеличил выручку чуть лучше прогнозов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper во втором квартале умеренно увеличил чистую прибыль и выручку.

Чистая прибыль компании в апреле-июне 2024 года составила $515 млн, или 38 центов в расчете на акцию, по сравнению с $503 млн, или 36 центами на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль повысилась до 45 центов на акцию с 42 цента и совпала с консенсус-прогнозом.

Выручка компании увеличилась на 3,5% - до $3,92 млрд. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,91 млрд.

Продажи кофе и кофемашин во втором квартале в США понизились на 2,1% - до $1 млрд, напитков (включая Dr Pepper, 7UP и Schweppes) - увеличились на 3,3%, до $2,4 млрд. Доходы компании от работы на зарубежных рынках повысились на 15,5% и достигли $600 млн, сообщается в отчетности.

Компания подтвердила прогноз на 2024 год, предусматривающий рост продаж на 4-6% ("mid-single digit") и увеличение скорректированной прибыли на акцию на 7-9%.