Новый глава Intel пообещал привлекать лучших специалистов и создавать культуру инноваций

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Intel Corp. Лип-Бу Тан пообещал масштабные "культурные изменения" в компании, заявив, что будет отдавать приоритет привлечению талантов, выстраиванию отношений с клиентами и сокращению бюрократии, пишет Financial Times.

Выступая на конференции Intel в Лас-Вегасе, он сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа готова оказывать помощь компании, поскольку федеральное правительство стремится сохранить лидерство страны в полупроводниковой отрасли.

Тан занял пост CEO Intel в середине марта, ранее он возглавлял IT-компанию Cadence Design Systems.

31 марта он заявил, что его главным приоритетом на новом посту будет "привлечение лучших специалистов в отрасли", а также создание новой культуры инноваций, при которой Intel будет действовать как "стартап на первом дне своего пути".

"Бюрократия убивает инновации", - сказал Тан.

Intel сократила примерно 15 тысяч рабочих мест с момента объявления мер сокращения расходов в августе 2024 года. Тан сообщил, что компания намерена также отделить некоторые из неосновных бизнесов.

При этом он подтвердил приверженность Intel сохранению операций по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции), несмотря на призывы отдельных инвесторов к их отделению, пишет Financial Times.

Он заявил, что намерен выстроить "отличное литейное производство", добавив, что это потребует от него налаживания отношений "с двумя или тремя очень важными клиентами". Он не привел названий компаний, о которых идет речь. По данным FT, это могут быть Nvidia Corp. и Apple Inc.

По словам Тана, администрация Трампа изучает возможности для оказания помощи Intel. "Они спрашивают меня, чем они могут нам помочь. И я, безусловно, обращусь к ним за поддержкой в том, что нам нужно", - сказал он.

Тан также отметил, что недоволен текущей позицией Intel в сегменте ИИ-чипов для дата-центров, будет делать выводы "из прошлых ошибок".