Поиск

Новый глава Intel пообещал привлекать лучших специалистов и создавать культуру инноваций

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Intel Corp. Лип-Бу Тан пообещал масштабные "культурные изменения" в компании, заявив, что будет отдавать приоритет привлечению талантов, выстраиванию отношений с клиентами и сокращению бюрократии, пишет Financial Times.

Выступая на конференции Intel в Лас-Вегасе, он сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа готова оказывать помощь компании, поскольку федеральное правительство стремится сохранить лидерство страны в полупроводниковой отрасли.

Тан занял пост CEO Intel в середине марта, ранее он возглавлял IT-компанию Cadence Design Systems.

31 марта он заявил, что его главным приоритетом на новом посту будет "привлечение лучших специалистов в отрасли", а также создание новой культуры инноваций, при которой Intel будет действовать как "стартап на первом дне своего пути".

"Бюрократия убивает инновации", - сказал Тан.

Intel сократила примерно 15 тысяч рабочих мест с момента объявления мер сокращения расходов в августе 2024 года. Тан сообщил, что компания намерена также отделить некоторые из неосновных бизнесов.

При этом он подтвердил приверженность Intel сохранению операций по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции), несмотря на призывы отдельных инвесторов к их отделению, пишет Financial Times.

Он заявил, что намерен выстроить "отличное литейное производство", добавив, что это потребует от него налаживания отношений "с двумя или тремя очень важными клиентами". Он не привел названий компаний, о которых идет речь. По данным FT, это могут быть Nvidia Corp. и Apple Inc.

По словам Тана, администрация Трампа изучает возможности для оказания помощи Intel. "Они спрашивают меня, чем они могут нам помочь. И я, безусловно, обращусь к ним за поддержкой в том, что нам нужно", - сказал он.

Тан также отметил, что недоволен текущей позицией Intel в сегменте ИИ-чипов для дата-центров, будет делать выводы "из прошлых ошибок".

Intel Nvidia Apple Inc США Дональд Трамп Лип-Бу Тан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией

"Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией

Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 7,2%

OpenAI провела инвестраунд на $40 млрд, получив оценку в $300 млрд

"Циан" одновременно с началом торгов на "Мосбирже" запустит buyback сроком на год

"Циан" одновременно с началом торгов на "Мосбирже" запустит buyback сроком на год

В России в 2025 году площади под картофелем увеличатся на 6,5 тысяч га

S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки

S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки

Brent подорожала до $74,92 за баррель

Суд отменил часть обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Богданчикову и Гарберу

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Renault и Nissan изменят условия партнерства

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6115 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });