Bloomberg сообщил о планах Intel сократить 20% штата

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, планирует сократить более 20% сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Компания, как ожидается, объявит об этом на этой неделе.

Intel намерена оптимизировать управление и восстановить в компании культуру, ориентированную на инженеров, отметил источник агентства.

Это будет первый крупный шаг нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана, возглавившего компанию в марте.

Выступая на конференции Intel в Лас-Вегасе в апреле, Лип-Бу Тан пообещал масштабные "культурные изменения" в компании, заявив, что будет отдавать приоритет привлечению талантов, выстраиванию отношений с клиентами и сокращению бюрократии.

Intel ликвидировала порядка 15 тысяч рабочих мест с момента объявления мер снижения расходов в августе 2024 года. На конец 2024 года штат компании насчитывал 108,9 тысячи сотрудников.

Intel опубликует отчетность за первый квартал 2025 года 24 апреля.