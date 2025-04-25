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Brent остается в минусе и торгуется у $66,2 за баррель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть несколько замедлили снижение вечером в пятницу, однако остаются в "красной зоне" из-за неопределенности, связанной с торговыми отношениями США и Китая.

К 17:41 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,53%), до $66,2 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,39 (0,62%), до $62,4 за баррель.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 3%.

Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

По информации западных СМИ, правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия импортных пошлин в размере 125% в отношении некоторых американских товаров.

Кроме того, на нефтяные котировки давят слухи о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

"Трейдеры пока считают маловероятным новый рост цен на нефть в краткосрочной перспективе из-за торговой войны между крупнейшими потребителями топлива в мире и опасений, что ОПЕК+ может ускорить восстановление добычи с июня", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Brent WTI Дональд Трамп ОПЕК США Китай
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