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Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Brent торгуется чуть выше $67 за баррель

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в ходе пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

"Противоречивые заявления относительно отношений США и Китая в торговой сфере не способствуют улучшению настроений нефтяных трейдеров, - отмечает главный аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева. - Рынок может ждать дальнейшее снижение".

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $67,03 за баррель, что на $0,48 (0,72%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,43 (0,65%), до $66,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,53 (0,84%), до $63,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,52 (0,84%), до $62,79 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла 1,3%, WTI - более 1%. Снижению цен способствовали, в частности, сообщения СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Brent WTI Дональд Трамп США Китай
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