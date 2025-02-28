Сбор картофеля в РФ в 2024 году снизился почти на 12% до 17,83 млн т

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году собрала 17,83 млн тонн картофеля (в хозяйствах всех категорий), что на 11,9% меньше, чем в 2023 году (20,241 млн тонн), сообщил Росстат в пятницу.

Основная доля производства пришлась на хозяйства населения - 10,528 млн тонн против 11,616 млн тонн в 2023 году. Сельхозорганизации снизили сбор до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

Сбор овощей (открытого и закрытого грунта) составил 13,93 млн тонн против 13,844 млн тонн в 2023 году. В частности, урожай огурцов вырос до 1,71 млн тонн с 1,652 млн тонн в 2023 году, томатов - до 3,261 млн тонн с 3,251 млн тонн, капусты - до 2,223 млн тонн с 2,184 млн тонн, моркови - до 1,498 млн тонн с 1,367 млн тонн, свеклы - до 758 тыс. тонн с 743 тыс. тонн соответственно.

В то же время сбор репчатого лука снизился до 1,748 млн тонн с 1,78 млн тонн, бахчевых продовольственных культур – до 1,629 млн тонн с 1,689 млн тонн.

В сборе овощей также лидируют хозяйства населения - 6,344 млн тонн против 6,32 млн тонн. Сельхозорганизации собрали 4,297 млн тонн против 4,22 млн тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели - 3,289 млн тонн против 3,305 млн тонн соответственно.