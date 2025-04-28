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Перевозка российских грузов по Трансафганской ж/д предварительно оценена в 8-15 млн т/год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Прогнозный расчет перевозок российских грузов по проектируемому маршруту Трансафганской железной дороги, как ожидается, будет завершен в 2026 году, предварительно объем можно оценить в 8-15 млн тонн ежегодно, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе поездки в Узбекистан на международную выставку "Иннопром. Центральная Азия".

"Транспортными ведомствами двух стран совместно с российскими и узбекскими железными дорогами сейчас продолжается работа по проекту строительства Трансафганской железной дороги, включая разработку технико-экономического обоснования проекта по западному ("Мазари-Шариф - Герат - Диларам - Кандагар - Чаман") и восточному ("Термез - Наибабад - Логар - Харлачи") маршрутам. В начале апреля этого года российскими и узбекскими железными дорогами подписано соглашение об обмене информацией при разработке ТЭО. Ожидаем, что в следующем году будет завершен расчет прогнозируемых объемов перевозок, а также оценка экономической эффективности будущих маршрутов", - заявил он "Интерфаксу".

По словам первого замглавы правительства, по предварительным данным, потенциальные объемы перевозок российских грузов по Трансафганской железнодорожной линии могут составить до 8-15 млн тонн в год "в зависимости от конкурентоспособности нового маршрута по срокам и стоимости доставки".

"Основные объемы, вероятнее всего, будут приходиться на удобрения, нефтяные грузы, черные металлы, каменный уголь и так далее", - добавил Мантуров.

Трансафганский транспортный коридор должен связать ЕС, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и государства Юго-Восточной Азии. В 2023 году Узбекистан заявил о достигнутой договоренности с рядом стран по реализации этого проекта, основными участниками помимо узбекской стороны являются Афганистан и Пакистан. В начале апреля 2024 года во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву была достигнута предварительная договоренность об участии в проекте России. В конце 2024 года вице-премьер Алексей Оверчук сообщал о проработке ТЭО проекта.

По оценкам Минтранса Узбекистана, строительство Трансафганской ж/д линии займет не менее пяти лет, предварительная стоимость может составить $4,8 млрд.

Алексей Оверчук Афганистан Денис Мантуров Минтранс Узбекистан
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