Оверчук сообщил о подготовке обоснования проекта трансафганской железной дороги

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Идет подготовка к созданию технико-экономического обоснования проекта строительства трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы рассматриваем проект как ключевой для улучшения связанности в регионе Центральной Азии и Евразии в целом, рассматриваем его как один из элементов нашего большого проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", который должен связывать страны северной Евразии с Глобальным Югом", - сказал он журналистам по итогам переговоров в Кабуле с властями Афганистана.

Один из маршрутов может проходить по территории Афганистана, отметил Оверчук.

"Здесь могут быть проложены две дороги - Западная и Восточная железные дороги. Это то, над чем сегодня работают наши компании - наш Минтранс совместно с коллегами из других центральноазиатских стран", - пояснил он.

Идет подготовка к созданию технико-экономического обоснования этого проекта, сообщил российский вице-премьер.

По его словам, благодаря тому, что вся территория Афганистана находится под контролем центрального правительства, появилась возможность осуществлять автомобильные транзитные перевозки, чем сегодня активно пользуются перевозчики из Центральной Азии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Афганистан играл в транспортном сообщении ту ключевую роль, которую может играть. Мы обсуждали этот вопрос сегодня на переговорах. Конечно же, коллеги тоже настроены на совместную работу", - подчеркнул Оверчук.

В понедельник российская делегация провела в Кабуле четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и главой МВД Сираджуддином Хаккани.