Пекин заявил о готовности поддержать реализацию трансафганского транспортного коридора

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяйон заявил о готовности Пекина поддержать реализацию транспортных проектов, в том числе железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар.

"Китайское руководство готово поддерживать реализацию трансрегиональных проектов, в том числе железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешава и железной дороги, соединяющей Западный Китай с Центральной Азией", - сказал Сяйон, выступая на международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", проходящей во вторник в Ташкенте.

По его словам, осуществление таких мегапроектов будет способствовать установлению прочного мира на афганской земле, а также усилению региональной взаимосвязанности.

"Пекин рассматривает Афганистан в качестве связующего моста между Центральной и Южной Азией", - подчеркнул спецпредставитель КНР.

Говоря о ситуации в Афганистане, он подчеркнул, что рост угроз и вызовов в этой стране может негативным образом повлиять на обеспечение не только региональной, но и глобальной безопасности.

Ранее и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на конференции, сообщил, что Узбекистан, Афганистан и Пакистан начали полевые работы по проекту Трансафганской железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар.

Как сообщалось, 2 февраля 2021 года представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана по итогам переговоров в Ташкенте подписали совместный план действий по строительству железной дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар протяженностью 573 километра и транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов в год.

В конце октября "Узбекистон темир йуллари" и РЖД договорились осуществлять совместные работы по проекту. Интерес к его финансированию выразили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).