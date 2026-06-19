Стоимость строительства Трансафганской железной дороги может превысить $7 млрд

Ранее стоимость проекта предварительно оценивалась в $4,6 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Стоимость строительства трансафганского транспортного железнодорожного коридора может превысить $7 млрд, считает замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.

"Технико-экономическое обоснование проекта будет готово к концу 2026 года. Общая стоимость строительства железной дороги оценивается более чем в $7 млрд", - сказал Чориев в кулуарах Ташкентского инвестиционного форума.

Ранее стоимость проекта предварительно оценивалась в $4,6 млрд.

Чориев отметил, что ряд стран выразил заинтересованность в сотрудничестве по проекту. В частности, он сообщил, что ведутся переговоры с партнерами из ОАЭ и Катара.

Замминистра заявил, что строительство железной дороги откроет кратчайший путь к морскому порту Карачи в Пакистане. В результате появится возможность связать Индию с Центральной Азией и странами СНГ.

"Согласно прогнозам, трансафганский коридор обеспечит возможность транспортировки около 20 млн тонн грузов в год", - отметил он.

По словам Чориева, Евразийский банк развития готов финансировать проект строительства железной дороги.

Как сообщалось, в июле 2025 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Кабуле трехстороннее рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Совместный план действий по строительству железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар протяженностью 573 км и транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов в год был подписан в феврале 2021 года.

Интерес к финансированию проекта выразили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).

В апреле 2024 года во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву была достигнута предварительная договоренность об участии в проекте России. Предварительно объем перевозок российских грузов по проектируемому маршруту оценивался в 8-15 млн тонн ежегодно.

По оценкам Минтранса Узбекистана, строительство Трансафганской ж/д линии займет не менее пяти лет.