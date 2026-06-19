Поиск

Стоимость строительства Трансафганской железной дороги может превысить $7 млрд

Ранее стоимость проекта предварительно оценивалась в $4,6 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Стоимость строительства трансафганского транспортного железнодорожного коридора может превысить $7 млрд, считает замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.

"Технико-экономическое обоснование проекта будет готово к концу 2026 года. Общая стоимость строительства железной дороги оценивается более чем в $7 млрд", - сказал Чориев в кулуарах Ташкентского инвестиционного форума.

Ранее стоимость проекта предварительно оценивалась в $4,6 млрд.

Чориев отметил, что ряд стран выразил заинтересованность в сотрудничестве по проекту. В частности, он сообщил, что ведутся переговоры с партнерами из ОАЭ и Катара.

Замминистра заявил, что строительство железной дороги откроет кратчайший путь к морскому порту Карачи в Пакистане. В результате появится возможность связать Индию с Центральной Азией и странами СНГ.

"Согласно прогнозам, трансафганский коридор обеспечит возможность транспортировки около 20 млн тонн грузов в год", - отметил он.

По словам Чориева, Евразийский банк развития готов финансировать проект строительства железной дороги.

Как сообщалось, в июле 2025 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Кабуле трехстороннее рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Совместный план действий по строительству железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар протяженностью 573 км и транзитным потенциалом до 20 млн тонн грузов в год был подписан в феврале 2021 года.

Интерес к финансированию проекта выразили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).

В апреле 2024 года во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву была достигнута предварительная договоренность об участии в проекте России. Предварительно объем перевозок российских грузов по проектируемому маршруту оценивался в 8-15 млн тонн ежегодно.

По оценкам Минтранса Узбекистана, строительство Трансафганской ж/д линии займет не менее пяти лет.

Афганистан Узбекистан Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

 Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

Нефть теряет в цене более 3%, Brent торгуется у $77 за баррель

Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

 Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9991 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов