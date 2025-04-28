Силуанов ждет масштабного внедрения цифрового рубля в 2026 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Масштабное внедрение цифрового рубля, "пилотирование" которого ЦБ РФ запустил в 2023 году, произойдет в 2026 году, рассчитывает глава Минфина Антон Силуанов.

"Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей, в том числе и для людей. В этом году и в прошлом году мы провели несколько транзакций, бюджетных транзакций по перечислению цифровых рублей, которые никуда не денутся, будут сохранны, по которым можно будет проверить целевой характер использования средств. И цифровой рубль надежен на 100%", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы студентов в рамках просветительского марафона общества "Знание".

"Когда они появятся у нас? В следующем году, я думаю, точно появятся", - заявил министр.

ЦБ постепенно наращивает масштаб пилота, напомнил Силуанов. "В этом году ЦБ во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то я думаю, что в этом году можно будет попробовать ряд таких перечислений сделать и между вашими друзьями, партнерами и так далее. Главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - отметил глава Минфина.

Количество участников пилота цифрового рубля до конца текущего года увеличится до нескольких десятков тысяч человек, заявляла ранее в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор пока не называл.