ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Внедрение цифрового рубля в широком масштабе начнется позднее запланированного срока, новые даты будут названы позже, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Постепенно количество участников пилота расширяется за счет как физлиц, так и юрлиц. Также увеличивается число тестируемых видов операций. Ожидалось, что внедрение цифрового рубля в широкий оборот начнется поэтапно с 1 июля 2025 года.

"Наши намерения - перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов, для бизнеса, для людей", - сказала Набиуллина на ежегодной встречи руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков России.

"Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", - добавила она.

По словам главы ЦБ, проект продолжается, пилот проходит успешно, в нем принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний.

Подключение к платформе цифрового рубля будет обязательным и поэтапным для всех банков. ЦБ предоставляет кредитным организациям некоторые компоненты для подключения на безвозмездной основе, что в том числе поможет снизить затраты небольших банков.

"Мы для тех компонентов, которые являются обязательными с точки зрения информационной безопасности, предоставляем эти решения уже банкам безвозмездно. Это и программный модуль для встраивания создается и передается организациям, причем в трех разных видах, чтобы банкам можно было выбрать наиболее оптимальный для их ландшафта", - сказала зампред ЦБ Зульфия Кахруманова.

"Мы предоставляем безвозмездно средства криптографической защиты информации для подчиненных удостоверяющих центров, которые разворачиваются банками, а это тоже немаловажный аспект затрат для банков", - добавила она.

Банк России с 1 июля 2025 хотел обязать крупные банки предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года. Эти требования содержатся в проекте закона (N811008-8), который также внедряет на рынке единый платежный QR-код, оператором которого будет Национальная система платежных карт.

Расходы одной кредитной организации на внедрение цифрового рубля в среднем составят 200-300 млн руб., такая оценка приводилась в феврале прошлого года в исследовании компании "Яков и партнеры" (бывшая российская "дочка" McKinsey).