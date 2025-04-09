Пилот цифрового рубля до конца 2025 года охватит до нескольких десятков тысяч человек

Глава ЦБ Набиуллина ожидает и дальнейшего расширения эксперимента

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Количество участников пилота цифрового рубля до конца 2025 года увеличится до нескольких тысяч десятков человек, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.

"По цифровому рублю мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 1 апреля сообщала, что количество физических лиц - участников пилота цифрового рубля выросло с 500 на старте пилота в 2023 году до 2 тысяч человек, число юрлиц - до 50 компаний, подключение еще 70 планируется в ближайшее время. Количество переводов физлиц на платформе превысило 55 тысяч операций, проведено около 15 тысяч оплат за товары и услуги, исполнено более 12 тысяч смарт-контрактов.

В начале апреля Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров сразу четырех крупных игроков (как из числа банков, так и вендоров) сообщало, что ЦБ с крупнейшими банками обсуждает полномасштабное внедрение цифрового рубля с середины 2026 года.