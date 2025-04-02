Внедрение цифрового рубля может быть перенесено на середину 2026 года

Как сообщает Frank Media, теперь ЦБ обсуждает с крупнейшими банками такие сроки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Полномасштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине 2026 года, такой срок Банк России обсуждает с крупнейшими банками, рассказали Frank Media топ-менеджеры сразу четырех крупных игроков (как из числа банков, так и вендоров).

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.

Собеседники Frank Media указывают на то, что на решение регулятора повлияло множество причин, какую-то одну выделить невозможно. Безопасность использования цифровых валют сопряжена с темой энергобезопасности, указал один из них. Обсуждение возможных проблем при отключениях от электроэнергии также повлияло на дату старта, подтвердил один из госбанкиров. Еще один из источников указал, что есть вопросы к работе банков с базами данных в автоматических банковских системах (АБС). Не у всех успешно прошла попытка мигрировать с решений Oracle, объяснил он.

Пресс-служба ЦБ не подтвердила Frank Media перенос запуска на 2026 год, но и не опровергла. "Дата еще не определена. Мы ее объявим позже, после обсуждения с банками наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели", - ответил регулятор.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 1 апреля сообщала, что количество физических лиц - участников пилота цифрового рубля выросло с 500 на старте пилота в 2023 году до 2 тысяч человек, число юрлиц - до 50 компаний, подключение еще 70 планируется в ближайшее время. Количество переводов физлиц на платформе превысило 55 тысяч операций, проведено около 15 тысяч оплат за товары и услуги, исполнено более 12 тысяч смарт-контрактов.