Оборот e-commerce "Магнита" в 2024 году вырос в 2,2 раза до 100,6 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Оборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Магнита" по итогам 2024 года продемонстрировал рост в 2,2 раза и составил 100,6 млрд рублей, сообщил ритейлер.

В сегмент входят собственные и партнерские онлайн-проекты ритейлера (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека), а также маркетплейс "Магнит Маркет".

Среднее количество заказов в день выросло в 2,2 раза, до 189,34 тыс. Средний чек с НДС поднялся на 0,7% и составил 1 452 рубля.

"Магнит" приобрел маркетплейс KazanExpress в IV квартале 2023 года, в апреле 2024 года начался ребрендинг сервиса в "Магнит Маркет".

На сегодняшний день в 200 городах работают 4,6 тысячи пунктов выдачи заказов маркетплейса "Магнит Маркет", подавляющая доля которых открыты в магазинах "Магнит". Ассортимент маркетплейса превышает 1,2 млн SKU.