"Магнит" в 2024 году увеличил выручку на 19,6%, до 3,04 трлн рублей

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Магнит" в 2024 году увеличило выручку на 19,6%, до 3,04 трлн рублей, говорится в отчете компании.

Чистая розничная выручка компании в 2024 году выросла на 20,3% и составила 3,02 трлн рублей. LfL-выручка увеличилась на 11,2% за счет роста среднего чека на 10,2% и трафика на 0,8%.

Основную долю выручки генерируют магазины у дома "Магнит", за год они нарастили выручку на 18,1%, до 2,08 трлн рублей; "Дикси" увеличил выручку на 15,1%, до 326,3 млрд рублей. Супермаркеты подняли выручку на 5,5%, до 266,6 млрд рублей, дрогери-магазины - на 13,1%, до 226,9 млрд рублей.

Валовая прибыль ритейлера выросла на 18,6% до 684,4 млрд рублей, рентабельность снизилась до 22,5% против 22,7% во 2023 году. Снижение валовой маржи произошло в результате увеличения интенсивности промо, роста логистических расходов и потерь.

EBITDA в отчетном периоде выросла на 3,4% и составила 171,9 млрд рублей. Рентабельность показателя снизилась до 5,6% с 6,5% годом ранее.

Чистая прибыль ритейлера упала на 24,4%, до 50 млрд рублей.

На 31 декабря 2024 года чистый долг "Магнита" по МСФО 16 находился на уровне 788,9 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.

Капитальные затраты за год удвоились и достигли 160,5 млрд рублей. Компания связывает рост показателя с существенным обновлением парка грузовых автомобилей, а также ускорением программ развития и редизайна.

Торговая площадь в 2024 году выросла на 8,8% год к году. За I полугодие было открыто 2 008 магазинов (чистый показатель с учетом закрытий).

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.