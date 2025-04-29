"Вымпелком" надеется в мае выбрать поставщика российских базовых станций

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" рассчитывает в мае завершить конкурс по выбору поставщика отечественных базовых станций, сообщил журналистам заместитель гендиректора - руководитель технического блока компании Валерий Шоржин.

По его словам, конкурс предусматривает поставку 2 тысяч базовых станций LTE/5G за 2 года.

Компания рассчитывает первую тысячу отечественных базовых станций, закупленных у победителя конкурса, установить на своей сети в 2025 году.

"Задача минимум - получить, задача максимум - получить и установить. А дальше - будем ориентироваться на готовность производителей", - отметил замглавы "Вымпелкома".

Топ-менеджер не назвал участников конкурса, отметив, что это все имеющиеся российские производители такого оборудования.

Шоржин уточнил, что конкурс на закупку базовых станций проводится в дополнение к форвардному контракту, который "Вымпелком" заключил в 2022 году с производителем Yadro (ООО "КНС Групп", входит в "ИКС Холдинг") наряду с рядом других крупнейших операторов.

Он также сообщил, что "Вымпелком" проводит на своей изолированной сети тестирование отечественных базовых станций LTE производства компании Yadro в двух малых населенных пунктах Ленинградской области.

"По итогам драйв-тестов скорость передачи данных в LTE достигала 75 Мбит/с, средний показатель - около 40 Мбит/с. Были проверены также голосовые вызовы и процедуры мобильности при движении на скоростях 40-80 км/ч", - рассказал замглавы "Вымпелкома".