Операторы связи назвали невыгодными частоты 5G, которые выставят на торги

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Срок окупаемости сетей 5G в частотном диапазоне, который планируется выставить на аукцион (4800-4990 МГц), будет больше, чем срок действия лицензии, заявил заместитель генерального директора, руководитель технического блока ПАО "Вымпелком" Валерий Шоржин на конференции "Телеком будущего 2025".

Первый аукцион на частоты для 5G планируется провести во II полугодии, он будет включать 2 лота с частотами в диапазоне 4800-4990 МГц. Стартовая цена каждого лота превысит 20 млрд рублей, говорил ранее глава Минцифры Максут Шадаев.

Экономически операторам не выгоден будет предлагаемый для аукциона частотный ресурс, сказал замглавы "Вымпелкома".

"Безусловно, нам нужен новый спектр. Между тем, у нас есть экономика. Мы вместе с другими игроками рынка эту экономику прикинули и видим, что на том спектре, о котором мы говорим, экономика не сходится даже в перспективе лицензионного срока", - сказал Шоржин.

Он объяснил, что это обусловлено как макроэкономическими факторами (высокая ставка ЦБ) и высокой стоимостью отечественного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами, так и неэффективностью выставляемого на аукцион частотного диапазона, который требует установки большего количества базовых станций из-за меньшей зоны покрытия.

Кроме того, для этого диапазона существует мало абонентских устройств. "В принципе количество таких терминалов (абонентских устройств - ИФ) в мире в разы меньше, чем для других диапазонов - в том числе, и "золотого", о котором все мы так любим говорить", - отметил топ-менеджер.

Комментируя возобновление обсуждения передачи для 5G "золотого диапазона" (3400-3800 МГц), он высказал мнение, что эти частоты операторы могли бы использовать совместно с силовыми ведомствами.

"Мы рады, что по "золотому диапазону" обсуждение снова вернулось в повестку. Тем более, что практика последних лет показала, что военным мы не мешаем, а если мешаем, нас выключают в один момент. То есть поэтому в принципе, наверно, возможны варианты совместного использования спектра, а не только его выделение операторам", - рассуждает Шоржин.

В то же время, он отметил, что опыт других стран показал, что технология 5G не стала популярна среди частных пользователей. "В мире уже накоплен опыт. Все, кто хотели, внедрили сети 5G и столкнулись с удивительным феноменом: пользователи не хотят платить за 5G больше денег. То есть в принципе, в общем-то, кейс В2С 5G мировой оказался не очень успешным", - сказал Шоржин.

В то же время, вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре ПАО "МТС" Виктор Белов заявил, что, несмотря на озвученные проблемы, операторам придется заняться внедрением 5G.

"В целом деваться-то нам от 5G, честно говоря, не очень есть куда. И тому есть, наверно, две причины. Причина первая - она про технологический прогресс. Там (в 5G - ИФ) появляются ряд важных, на мой взгляд, для всяких дифференцированных сервисов и для В2В-клиентов, в первую очередь, фичи. Там очень важные есть вещи, которые нужны для грядущей роботизации всего и вся", - сказал вице-президент МТС.

Вторая причина, по его словам, кроется в нехватке радиочастот для развития сетей.

"Нам же нужно все больше и больше частот. Потому есть физический предел, за которым в существующих полосах частот установка новых базовых станций уже вам ничего не дает, а, скорее, начинает ситуацию портить. И я бы не хотел нагнетать, но аккуратно скажу так, что из-за горизонта показался кошмар, где в крупных населенных пунктах РФ без новой полосы частот просто невозможно будет дальше обслуживать рост трафика. А новые полосы частот - они у нас только в пятом поколении", - сказал Белов.

От комментариев относительно будущего аукциона на частоты 5G он воздержался, предложив дождаться публикации его условий. "Сложно давать комментарии, пока Минцифры что-то не опубликует. Потому что что там будет на аукционе, как будет аукцион устроен, какие там цифры будут? Наверно, когда будет публикация, тогда операторы и будут комментировать официальные какие-то документы от регулятора", - сказал топ-менеджер МТС.