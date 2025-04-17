"Вымпелком" утвердил стратегию развития до 2027 года

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Вымпелком" утвердил стратегию развития компании до 2027 года, сообщил журналистам генеральный директор оператора Сергей Анохин.

"Это стратегия активного, бурного роста. Мы защитили хорошие направления для инвестиций, планируем серьезные внутренние трансформации и изменения в том, как компания будет звучать "вовне" - что предлагать, как себя позиционировать. Это амбициозная стратегия", - сказал Анохин в кулуарах конференции Data Fusion.

Финансовых параметров стратегии он не уточнил, отметив лишь, что они "большие, амбициозные".

При этом Анохин сообщил, что в 2025 году компания планирует примерно на 15% увеличить инвестиции по сравнению с прошлым годом и в дальнейшем сохранить такой темп. "Мы видим в этом хорошую возможность - особенно на фоне того, что кто-то на рынке вынужден сокращаться из-за финансовых ограничений. Мы же собираемся использовать этот момент для активного роста", - сказал глава "Вымпелкома".

Несмотря на рост инвестиций, компания намерена не наращивать долг, а понемногу его снижать, "но без резкой "сушки" компании", сказал Анохин.

"У нас нет цели резко снизить долговую нагрузку - мы с ней справляемся. Доступный кредитный рычаг используем для развития", - пояснил топ-менеджер.

Текущий уровень долга компания считает комфортным для себя. В относительном выражении он будет снижаться за счет роста EBITDA, ожидает Анохин.

Ранее сообщалось, что в 2024 году чистый долг "Вымпелкома" составил 320,2 млрд рублей, сократившись на 4,6% по сравнению с 2023 годом. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,4х с 2,6х.

По словам Анохина, фокус для компании - развитие и укрепление позиций в сегменте B2C. Компания установила в стратегии цели по росту абонентской базы, но Анохин не назвал их.

"Мы делаем ставку на ценности клиентов, и это влияет на нашу продуктовую стратегию. Нам неинтересно просто "раздавать" гигабайты. Нам интересно создавать такие продукты и сервисы, которыми люди действительно хотят пользоваться", - отметил глава компании.

Он добавил, что "Вымпелком" также видит хорошие точки роста и в сегменте B2B - в телекоме, облачном бизнесе, искусственном интеллекте, рекламных продуктах.

Стратегия также предполагает развитие розничной сети. "Наращиваем присутствие там, где нас пока мало. Увеличиваем число собственных точек продаж и развиваем партнёрские каналы. Активно работаем с маркетплейсами, в целом усиливаем присутствие. На среднесрочной перспективе цифра 3-3,5 тыс. точек (продаж - ИФ) выглядит реалистично - к ней движется рынок. Плюс - десятки тысяч партнёрских точек по всей России", - сказал гендиректор "Вымпелкома".

В настоящее время собственная розница компании насчитывает 1,5 тыс. точек продаж, франшиза - 852 магазина.