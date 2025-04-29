Парламент Египта одобрил присуждение "ЛУКОЙЛу" двух концессий

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Египта одобрил несколько законопроектов, уполномочивающих министра нефти и минеральных ресурсов заключить контракты с рядом иностранных компаний на разведку и разработку месторождений нефти и газа.

В частности, South Valley Egyptian Petroleum Holding Company и Lukoil Overseas Egypt Ltd. получили одобрение на получение концессии на разведку и добычу нефти блока South Wadi El-Sahl в Восточной пустыне, сообщает арабская газета Al-Mustaqbal.

Помимо этого, контракт может быть подписан с Egyptian General Petroleum Corporation и Lukoil Egypt Limited по соседнему проекту Wadi El-Sahl.

Новые концессии расположены рядом с проектами, на которых уже работает "ЛУКОЙЛ" - West Esh El Mallaha и Development Extension for west Esh El Mallaha.

"ЛУКОЙЛ" присутствует в Египте с 1995 года. Первым проектом компании в стране стала концессия Meleiha с долей 24%, 76% у оператора - итальянской Eni. На блоке по результатам активной доразведки, включая сейсмику 3D и разведочно-поисковое бурение, было открыто несколько высокопродуктивных месторождений: Северная Нада и Гавахер (2007), Аркадия (2010), Эмри Дип (2012), Роза Норт (2013) и Мелейя-Уэст (2014). Промышленная добыча ведется на месторождении Роза Норт.

В декабре 2020 года на структуре Arcadia South было открыто новое нефтяное месторождение.

В 2002 году "ЛУКОЙЛ" вошел в концессию The West Esh El Mallaha (WEEM, Восточная пустыня, район Хургады), где добыча ведется с 1998 года. В 2009 году НК присоединилась к WEEM Extension (участок вплотную прилегает к блоку WEEM с северо-востока). У российской компании в последних двух проектах по 50% (оператор), ещё 50% у египетской Tharwa Petroleum. В рамках контракта были выполнены обязательства по геологоразведке участка, включающие бурение поисково-разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Пробная эксплуатация начата в 2010 году, тогда же получена лицензия на разработку сроком на 20 лет.