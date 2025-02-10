"ЛУКОЙЛ" может получить концессию на суше Египта рядом с разрабатываемым им WEEM

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" может расширить присутствие в Египте за счет новой концессии на суше. По данным интегрированной платформы Egypt Upstream Gateway, которая действует от имени министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, российская компания заинтересована в получении блока South Wadi El-Sahl.

Меморандум о взаимопонимании по данному проекту может быть подписан в ходе выставки Egypt Energy Show (EGYPES), которая состоится в Каире 17-19 февраля.

Новая концессия расположена рядом с проектами, на которых уже работает "ЛУКОЙЛ", West Esh El Mallaha и Development Extension for west Esh El Mallaha, а также по соседству с Wadi El-Sahl, одобрение на который НК рассчитывает получить в ближайшее время.

"ЛУКОЙЛ" работает в Египте с 1995 года. Первым проектом компании в стране стана концессия Meleiha с долей 24%, 76% у оператора - итальянской Eni. На блоке по результатам активной доразведки, включая сейсмику 3D и разведочно-поисковое бурение, было открыто несколько высокопродуктивных месторождений: Северная Нада и Гавахер (2007), Аркадия (2010), Эмри Дип (2012), Роза Норт (2013) и Мелейя-Уэст (2014). Промышленная добыча ведется на месторождении Роза Норт.

В декабре 2020 года на структуре Arcadia South было открыто новое нефтяное месторождение.

В 2002 году "ЛУКОЙЛ" вошел в концессию The West Esh El Mallaha (WEEM, Восточная пустыня, район Хургады), где добыча ведется с 1998 года. В 2009 году НК присоединилась к WEEM Extension (участок вплотную прилегает к блоку WEEM с северо-востока). У российской компании в последних двух проектах по 50% (оператор), ещё 50% у египетской Tharwa Petroleum. В рамках контракта были выполнены обязательства по геологоразведке участка, включающие бурение поисково-разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Пробная эксплуатация начата в 2010 году, тогда же получена лицензия на разработку сроком на 20 лет.