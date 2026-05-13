ТotalEnergies оценит шельфовый потенциал Египта

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Французская ТotalEnergies и Египетская газовая компания Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) подписали меморандум о взаимопонимании относительно разведочной деятельности, сообщила французская компания.

Меморандум включает большую территорию на северо-западе оффшорной территории Египта и устанавливает рамочные условия по технической кооперации, включая предварительную оценку.

Египет в последние годы испытывает дефицит газа ввиду снижения собственных ресурсов.

Египет в 2024 году стал нетто-импортером СПГ, закупив порядка 2,34 млн т. При этом мощность египетских заводов по сжижению газа оценивается в 12 млн тонн в год (20 млрд куб. м), но они работают с неполной загрузкой из-за нехватки сырья.

Власти активизировали привлечение инвестиций в геологоразведку. В октябре 2025 года госкомпания EGAS подписала соглашения с рядом международных игроков на разведку четырех газовых блоков в Средиземном море и дельте Нила с общим объемом инвестиций $340 млн.