Египет продлил "ЛУКОЙЛу" концессию WEEM в Восточной пустыне

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей парламента Египта согласилась продлить Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) и Lukoil Overseas концессию на разработку нефти и газа The West Esh El Mallaha (WEEM, Восточная пустыня, район Хургады), сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на египетское новостное агентство.

Участники проекта владеют равными долями, при этом российская компания финансирует 100% затрат. Добыча на блоке ведется с 1998 года, "ЛУКОЙЛ" вошел в проект в 2002 году. Чтобы покрыть расходы, НК получает долю с прибыльной нефти от проекта. Срок действия предыдущей концессии истек в декабре 2022 года. Стороны вели переговоры о новом 10-летнем концессионном соглашении.

В 2020 году доля НК зафиксирована в объеме 0,6 млн баррелей (80,5 тыс. тонн) при общей добыче 1,2 млн баррелей (172 тыс. тонн).

В рамках проекта построено несколько объектов, в том числе резервуарный парк общим объемом 9 тыс. куб. метров и экспортный нефтепровод протяженностью 100 км, который связал месторождения блока с нефтеналивными терминалами на западном побережье Красного моря – Рас Эль-Бихар и Гебель Аз-Зейт.

"ЛУКОЙЛ" в Египте работает также на концессии Meleiha (24%). Мелейя – один из первых зарубежных добывающих проектов "ЛУКОЙЛа", компания вошла в него в 1995 году. На блоке по результатам активной доразведки, включая сейсмику 3D и разведочно-поисковое бурение, было открыто несколько высокопродуктивных месторождений: Северная Нада и Гавахер (2007), Аркадия (2010), Эмри Дип (2012), Роза Норт (2013) и Мелейя-Уэст (2014). Промышленная добыча ведется на месторождении Роза Норт. В декабре 2020 года Eni сообщила, что открыла новое нефтяное месторождение на концессии Meleiha (Мелейя) на структуре Arcadia South. Это добавило 10 тыс. б/с к валовой добыче нефти компании в Западной пустыне Египта.

Кроме того, в феврале 2009 года "ЛУКОЙЛ" вошел в проект WEEM Extension (участок вплотную прилегает к блоку WEEM с северо-востока). У российской НК здесь 50% (оператор), еще 50% у Tharwa Petroleum. В рамках контракта были выполнены обязательства по геологоразведке участка, включающие бурение поисково-разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Пробная эксплуатация начата в 2010 году, тогда же получена лицензия на разработку сроком на 20 лет.