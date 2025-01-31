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Samsung в IV квартале увеличил выручку на 12%, лучше прогнозов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции и смартфонов, в четвертом квартале 2024 года увеличил выручку на 12% и зафиксировал рост операционной прибыли примерно в 2,3 раза.

Как говорится в отчетности южнокорейской компании, выручка в октябре-декабре составила 75,8 трлн вон ($52,2 млрд) по сравнению с 67,78 трлн вон за тот же период годом ранее. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали этот показатель на уровне 75,4 трлн вон.

Операционная прибыль подскочила до 6,5 трлн вон с 2,8 трлн вон.

Однако при этом операционная прибыль и выручка в четвертом квартале сократились относительно третьего, в том числе за счет ухудшения ситуации на рынке и роста расходов компании.

В сегменте производства чипов памяти операционная прибыль Samsung сократилась на четверть относительно предыдущего квартала и составила 2,9 трлн вон. В сегменте мобильных устройств и ноутбуков показатель составил 2,1 трлн вон, бизнес по производству дисплеев зафиксировал операционную прибыль в размере 0,9 трлн вон.

По итогам всего 2024 года операционная прибыль подскочила до 32,7 трлн вон с 6,57 трлн вон годом ранее. Выручка в прошлом году увеличилась до 300,9 трлн с 258,9 трлн вон.

Капиталовложения в 2024 году выросли до 53,6 трлн вон, в том числе в четвертом квартале показатель составил 17,8 трлн вон.

Котировки акций Samsung снизились на 2,4% на торгах в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость компании сократилась на 9,8% (до 356,7 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi потерял 3,6%.

Samsung Южная Корея
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