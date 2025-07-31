Samsung во II квартале сократил операционную прибыль на 52%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель чипов и потребительской электроники Samsung Electronics во втором квартале 2025 года сократил операционную прибыль на 52% в годовом исчислении - до 4,676 трлн вон ($3,4 млрд), сообщается в его окончательной отчетности.

Чистая прибыль упала на 48% и составила 5,116 трлн вон. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали 5,74 трлн вон.

Выручка Samsung увеличилась на 0,7% в годовом выражении и достигла 74,566 трлн вон.

Относительно первого квартала этого года выручка уменьшилась на 5,8%. Снижение в поквартальном сравнении зафиксировано впервые за два года и связано с ограничениями на поставки продвинутых микрочипов в Китай.

Samsung сообщил, что новый завод по производству полупроводниковой продукции в штате Техас начнет работу в начале 2026 года.

С начала 2025 года капитализация Samsung увеличилась более чем на 34% (до 474 трлн вон), тогда как фондовый индекс Kospi прибавил 35%.