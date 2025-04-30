В Перми завершилось 20-летнее дело о банкротстве оборонного машзавода

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края завершил процедуру конкурсного производства ФГУП "Машзавод имени Дзержинского" (Пермь), сообщает телеграм-канал суда.

Дело о банкротстве завода было инициировано почти двадцать лет назад - 30 ноября 2005 года.

Реализация имущественного комплекса единым лотом по цене 725 млн рублей, взыскание дебиторской задолженности в сумме 3,9 млрд рублей, финансовые результаты производственной деятельности обеспечили погашение более половины текущих обязательств предприятия. Завершены все необходимые мероприятия по процедуре конкурсного производства.

За период рассмотрения дела суд вводил различные стадии банкротства (наблюдение, мировое соглашение, внешнее управление, конкурсное производство). В его рамках было рассмотрено большое количество обособленных споров, в том числе о включении требований в реестр кредиторов, о признании сделок недействительными, о взыскании убытков, жалобы на действия арбитражных управляющих, разногласия между арбитражными управляющими и кредиторами.

"По информации конкурсного управляющего Шляпина Л.А. итогом применения процедур банкротства стало сохранение предприятия как действующего единого имущественного комплекса, увеличение численности сотрудников до 868 человек, увеличение годовой выручки почти в три раза", - отмечает пресс-служба.

В конце октября 2006 года Арбитражный суд Пермского края ввел на предприятии внешнее управление сроком на один год. Задолженность ФГУП перед МУП "Пермводоканал" на момент подачи иска о банкротстве в ноябре 2005 года составляла 15,4 млн рублей по основному долгу и 441,3 тысячи рублей процентов, перед ООО "Новогор-Прикамье" - 14 млн рублей и 871,2 тысячи рублей соответственно.

Суд признал "Машзавод имени Дзержинского" банкротом в 2010 году и открыл конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Перед началом этой процедуры банкротства завод по итогам 2009 года получил чистый убыток в размере 479 млн рублей против 170 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Производственная база предприятия включает литейное, штамповочное, гальваническое, инструментальное производство и комплекс металлорежущего оборудования. Специализация - конструкторские и технологические работы, центробежные сепараторы, датчики давления масла в системах двигателей и оборонная продукция.