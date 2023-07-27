Генпрокуратура попросила суд вернуть оборонный завод в Перми государству

Этого же добивается и Минпромторг

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Пермского края иск о признании недействительными договора о продаже имущественного комплекса ФГУП "Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (Пермь, находится в конкурсном производстве), говорится в материалах суда.

Комплекс в мае 2023 года по итогам торгов приобрело ООО "Проектно-строительная компания "Специальное проектирование и строительство" (ПСК "Спецпроектстрой"). Генпрокуратора просит суд признать недействительным договор купли-продажи, заключенный 22 мая, а также взыскать в пользу государства ФГУП, как имущественный комплекс.

Генпрокуратура также просила суд запретить новому собственнику - ПСК "Спецпроектстрой" - распоряжаться объектами недвижимости, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства поскольку имущество еще не передано ПСК на основании ранее наложенных обеспечительных мер, которые введены по заявлению Минпромторга РФ, оспаривавшего торги по продаже ФГУП.

Рассмотрение заявления Генпрокуратуры в рамках продолжающегося дела о банкротстве завода назначено на 23 августа.

В апреле 2023 года ПСК "Спецпроектстрой" по итогам закрытых торгов в форме публичного предложения приобрела имущественный комплекс ФГУП, признанного банкротом более 12 лет назад, за 725 млн рублей - в пять раз ниже цены на старте торгов (3,622 млрд рублей). Компания стала единственным участником торгов.

В мае Минпромторг попытался в суде добиться признания торгов недействительными, однако суд не нашел нарушений в их проведении и отказал ведомству. Министерство обжаловало это решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, рассмотрение жалобы назначено на 22 августа.

По данным ЕГРЮЛ по состоянию на 27 июля, собственниками ПСК "Спецпроектстрой" являются АО "Люгер" (20% уставного капитала), АО "Клио" (25%) и ООО "Руспрофсервис" (55%). Основной вид деятельности компании - производство оружия и боеприпасов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Руспрофсервис" (Киров) было создано в июле 2017 года, его единственным владельцем является гендиректор компании Даниил Бяков.

АО "Люгер" и АО "Клио" зарегистрированы в Москве менее года назад (в августе 2022 года), учредителем обеих компаний выступила Юлия Шишова. Данные об актуальных владельцах в открытых источниках отсутствуют.

Арбитражный суд Пермского края признал "Машзавод им. Дзержинского" банкротом в 2010 году и открыл в отношении предприятия конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Перед началом процедуры банкротства завод по итогам 2009 года получил чистый убыток в размере 479 млн рублей против 170 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Производственная база завода включает литейное, штамповочное, гальваническое, инструментальное производство и комплекс металлорежущего оборудования. Специализация предприятия - конструкторские и технологические работы, центробежные сепараторы, датчики давления масла в системах двигателей и оборонная продукция.