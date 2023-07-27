Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Генпрокуратура попросила суд вернуть оборонный завод в Перми государству

Этого же добивается и Минпромторг

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Пермского края иск о признании недействительными договора о продаже имущественного комплекса ФГУП "Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (Пермь, находится в конкурсном производстве), говорится в материалах суда.

Комплекс в мае 2023 года по итогам торгов приобрело ООО "Проектно-строительная компания "Специальное проектирование и строительство" (ПСК "Спецпроектстрой"). Генпрокуратора просит суд признать недействительным договор купли-продажи, заключенный 22 мая, а также взыскать в пользу государства ФГУП, как имущественный комплекс.

Генпрокуратура также просила суд запретить новому собственнику - ПСК "Спецпроектстрой" - распоряжаться объектами недвижимости, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства поскольку имущество еще не передано ПСК на основании ранее наложенных обеспечительных мер, которые введены по заявлению Минпромторга РФ, оспаривавшего торги по продаже ФГУП.

Рассмотрение заявления Генпрокуратуры в рамках продолжающегося дела о банкротстве завода назначено на 23 августа.

В апреле 2023 года ПСК "Спецпроектстрой" по итогам закрытых торгов в форме публичного предложения приобрела имущественный комплекс ФГУП, признанного банкротом более 12 лет назад, за 725 млн рублей - в пять раз ниже цены на старте торгов (3,622 млрд рублей). Компания стала единственным участником торгов.

В мае Минпромторг попытался в суде добиться признания торгов недействительными, однако суд не нашел нарушений в их проведении и отказал ведомству. Министерство обжаловало это решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, рассмотрение жалобы назначено на 22 августа.

По данным ЕГРЮЛ по состоянию на 27 июля, собственниками ПСК "Спецпроектстрой" являются АО "Люгер" (20% уставного капитала), АО "Клио" (25%) и ООО "Руспрофсервис" (55%). Основной вид деятельности компании - производство оружия и боеприпасов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Руспрофсервис" (Киров) было создано в июле 2017 года, его единственным владельцем является гендиректор компании Даниил Бяков.

АО "Люгер" и АО "Клио" зарегистрированы в Москве менее года назад (в августе 2022 года), учредителем обеих компаний выступила Юлия Шишова. Данные об актуальных владельцах в открытых источниках отсутствуют.

Арбитражный суд Пермского края признал "Машзавод им. Дзержинского" банкротом в 2010 году и открыл в отношении предприятия конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Перед началом процедуры банкротства завод по итогам 2009 года получил чистый убыток в размере 479 млн рублей против 170 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Производственная база завода включает литейное, штамповочное, гальваническое, инструментальное производство и комплекс металлорежущего оборудования. Специализация предприятия - конструкторские и технологические работы, центробежные сепараторы, датчики давления масла в системах двигателей и оборонная продукция.

Генпрокуратура Минпромторг Пермь Даниил Бяков Машзавод Дзержинского Спецпроектстрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продовольственный суверенитет Африки: африканской проблеме - совместное решение

При крушении вертолета на Алтае, по уточненным данным, погибли четыре человека

В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для ДЭГ

В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для ДЭГ
Военная операция на Украине

Путин заявил об активизации боевых действий на Украине

Заказы стран Африки на российское оружие составляют пятую часть от общего портфеля

Четверо пострадавших с разбившегося на Алтае вертолета находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших с разбившегося на Алтае вертолета находятся в тяжелом состоянии

Мосгорсуд приговорил к девяти годам колонии бывшую судью Кондрат

РПЦ открыла в Африке более 200 приходов за 1,5 года

РПЦ открыла в Африке более 200 приходов за 1,5 года

Шохин предложил альтернативу передаче активов иностранцев под внешнее управление

ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота с высокоточным вооружением

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });