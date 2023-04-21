Оборонный машзавод в Перми продан в 5 раз дешевле начальной цены торгов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Имущественный комплекс признанного более 12 лет назад банкротом ФГУП "Машиностроительный завод имени Ф.Э.Дзержинского" (Пермь) приобретает московское ООО "Проектно-строительная компания "Специальное проектирование и строительство" (ПСК "Спецпроектстрой") за 725 млн рублей.

Эта сумма в пять раз ниже цены на старте торгов, говорится в материалах на портале "Федресурс".

Имущественный комплекс ФГУП был выставлен на закрытые торги в форме публичного предложения в декабре 2022 года. Начальная цена лота была объявлена на уровне 3,622 млрд рублей. По условиям торгов, она снижалась на 5% каждые 7 календарных дней, минимальная цена (цена отсечения) равна 5% начальной цены, или 181,2 млн рублей.

ПСК "Спецпроектстрой" была единственным участником торгов.

Согласно ЕГРЮЛ, собственниками этого ООО являются АО "Люгер" (20% уставного капитала), АО "Клио" (25%) и Егор Попцов (55%). Основной вид деятельности компании - производство оружия и боеприпасов.

В августе 2022 года кредиторы должника определили минимальную цену продажи имущества на торгах посредством публичного предложения в размере 3,44 млрд рублей, однако в октябре суд утвердил порядок реализации имущества в редакции арбитражного управляющего (5% от начальной стоимости).

Ранее первые и повторные торги этим имуществом на повышение не состоялись в связи с отсутствием заявок. Первоначально стартовая цена составляла 4,024 млрд рублей

Арбитражный суд Пермского края признал "Машзавод им. Дзержинского" банкротом в 2010 году и открыл в отношении предприятия конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Перед началом процедуры банкротства завод по итогам 2009 года получил чистый убыток в размере 479 млн рублей против 170 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Производственная база завода включает литейное, штамповочное, гальваническое, инструментальное производство и комплекс металлорежущего оборудования. Специализация предприятия - конструкторские и технологические работы, центробежные сепараторы, датчики давления масла в системах двигателей и оборонная продукция.