Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Оборонный машзавод в Перми выставлен на торги с понижением

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Перми на торги с поэтапным снижением цены выставлен имущественный комплекс ФГУП "Машиностроительный завод имени Ф.Э.Дзержинского", признанного 12 лет назад банкротом, говорится в материалах на портале "Федресурс".

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 12 декабря 2022 года по 1 мая 2023 года. Начальная цена лота - 3,622 млрд рублей. Цена будет снижаться на 5% каждые 7 календарных дней, минимальная цена (цена отсечения) равна 5% начальной цены, или 181,2 млн рублей.

В августе 2022 года кредиторы должника определили минимальную цену продажи имущества на торгах посредством публичного предложения в размере 3,44 млрд рублей, однако в октябре суд утвердил порядок реализации имущества в редакции арбитражного управляющего (5% от начальной стоимости), следует из материалов "Федресурса".

Первые и повторные торги этим имуществом не состоялись из-за отсутствия заявок. Первоначально стартовая цена составляла 4,024 млрд рублей

Арбитражный суд Пермского края признал машзавод им. Дзержинского банкротом в 2010 году и открыл в отношении предприятия конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Перед началом процедуры банкротства завод по итогам 2009 года получил чистый убыток в размере 479 млн рублей против 170 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Производственная база завода включает литейное, штамповочное, гальваническое, инструментальное производство и комплекс металлорежущего оборудования. Специализация предприятия - конструкторские и технологические работы, центробежные сепараторы, датчики давления масла в системах двигателей и оборонная продукция.

Пермь Федресурс Машзавод имени Дзержинского Арбитраж Пермского края
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

Группа Finbridge приобрела универсального страховщика "Двадцать первый век"

Добыча нефти с конденсатом в России за 11 месяцев выросла на 2,2%

Добыча нефти с конденсатом в России за 11 месяцев выросла на 2,2%

Fitch ухудшило прогноз о росте мирового ВВП на 2023 год с 1,7% до 1,4%

Fitch ухудшило прогноз о росте мирового ВВП на 2023 год с 1,7% до 1,4%

"Яндекс" получил президентское разрешение на докапитализацию дочернего банка

Золото торгуется вблизи четырехмесячного максимума благодаря слабому доллару

Золото торгуется вблизи четырехмесячного максимума благодаря слабому доллару

Евро поднялся выше 66 руб. впервые с 6 июля

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Аналитики предсказали британской экономике спад в 2023 году и десятилетие слабого роста

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });