Оборонный машзавод в Перми выставлен на торги с понижением

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Перми на торги с поэтапным снижением цены выставлен имущественный комплекс ФГУП "Машиностроительный завод имени Ф.Э.Дзержинского", признанного 12 лет назад банкротом, говорится в материалах на портале "Федресурс".

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 12 декабря 2022 года по 1 мая 2023 года. Начальная цена лота - 3,622 млрд рублей. Цена будет снижаться на 5% каждые 7 календарных дней, минимальная цена (цена отсечения) равна 5% начальной цены, или 181,2 млн рублей.

В августе 2022 года кредиторы должника определили минимальную цену продажи имущества на торгах посредством публичного предложения в размере 3,44 млрд рублей, однако в октябре суд утвердил порядок реализации имущества в редакции арбитражного управляющего (5% от начальной стоимости), следует из материалов "Федресурса".

Первые и повторные торги этим имуществом не состоялись из-за отсутствия заявок. Первоначально стартовая цена составляла 4,024 млрд рублей

Арбитражный суд Пермского края признал машзавод им. Дзержинского банкротом в 2010 году и открыл в отношении предприятия конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Перед началом процедуры банкротства завод по итогам 2009 года получил чистый убыток в размере 479 млн рублей против 170 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Производственная база завода включает литейное, штамповочное, гальваническое, инструментальное производство и комплекс металлорежущего оборудования. Специализация предприятия - конструкторские и технологические работы, центробежные сепараторы, датчики давления масла в системах двигателей и оборонная продукция.