"АвтоВАЗ" уйдет в плановый корпоративный отпуск с 1 по 11 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует провести комплекс работ по модернизации производства и подготовке к выпуску новых моделей в период ежегодного планового корпоративного отпуска, совмещенного с майскими выходными днями, сообщила компания.

Период планового отпуска предприятия - с 5 по 7 мая. С учетом праздничных выходных дней - с 1 по 4 мая и с 4 по 8 мая - производство автомобилей возобновится в понедельник 12 мая.

Во время плановой паузы компания планирует выполнить более 9 тысяч работ стоимостью свыше 200 млн рублей. В производствах автокомпонентов, автосборочном комплексе и других подразделениях запланировано профилактическое обслуживание оборудования. Также будут реализованы проекты, связанные с развитием автозавода.

В сварочном производстве Lada Granta начнётся автоматизация загрузки боковин на сварочные линии, что повысит уровень роботизации цеха. На участках сборки Lada Iskra запланирован ряд работ, в частности, по модернизации автоматической линии заправки автомобиля технологическими жидкостями и моторизации рельсовой системы манипулятора для монтажа панели приборов. В цехе окраски Lada Vesta будет вестись подготовка к запуску новых эмалей. В производстве двигателей начинается подготовка к освоению нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva. Кроме того, запланированы работы, связанные с подготовкой производства кроссовера на платформе Lada Vesta, запуск которого назначен на 2026 год.

В течение майского корпоративного отпуска и выходных работы пройдут и на других предприятиях "АвтоВАЗа". На заводе "Лада-Ижевск" запланирован перенос стендов сварки подсборок боковин Lada Largus. Компания "ВИС-Авто" займётся освоением технологии сварки кузова Lada Niva Sport, а также внедрением лазерной сварки кузовных деталей.